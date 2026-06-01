Bis der Tod euch scheidetJetzt kostenlos streamen
The Closer
Folge 12: Bis der Tod euch scheidet
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Als der erfolgreiche Scheidungsanwalt Oliver Henry tot im hauseigenen Swimmingpool gefunden wird, ist Brenda sich ziemlich schnell sicher, dass er ermordet wurde. Sowohl Henrys Frau, als auch der Arzt Jonathan Shafer hätten ein Motiv für die Tat. Die Ermittlungen geraten aber schon bald ins Stocken. Zudem hat Brenda mit privaten Problemen in Bezug auf Fritz zu kämpfen.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH