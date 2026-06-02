Bis der Tod euch scheidet (2)Jetzt kostenlos streamen
The Closer
Folge 13: Bis der Tod euch scheidet (2)
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Im Fall des getöteten Scheidungsanwalts Oliver Henry taucht ein neuer Zeuge auf, der Dr. Shafer ein wasserdichtes Alibi verpasst. Es gibt sogar eine Videoaufnahme, die beweist, dass der Arzt zur Tatzeit mit seinem Freund Topper auf einem Segeltrip war. Es scheint so, als hätte sich Brenda in einen falschen Verdacht verrannt. Doch trotz allem stellt sie weitere Nachforschungen an und findet schließlich den entscheidenden Hinweis auf den wahren Tathergang.
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH