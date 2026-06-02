The Closer
Folge 7: Bandenkrieg
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Als mitten am Tag zwei junge Männer grausam ermordet werden und niemand etwas von der Tat mitbekommen haben will, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Dann stellt sich heraus, dass es sich bei den Opfern um Mitglieder einer Band handelt, was den Fall noch schwieriger gestaltet
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH