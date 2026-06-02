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The Closer

Auf der Flucht (1)

WarnerStaffel 3Folge 14vom 02.06.2026
Auf der Flucht (1)

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The Closer

Folge 14: Auf der Flucht (1)

43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

In Los Angeles kommt es zu mehreren Raubüberfällen auf Geldtransporter. Doch diesmal kommen für Brenda noch zwei Morde dazu. Einziger Überlebender ist einer der Fahrer, Wesley Reed, der eine Schussverletzung erlitt. Als dieser jedoch wenig später aus dem Krankenhaus flieht, macht ihn das äußerst verdächtig. Von seinem kleinen Bruder Grady erfährt Brenda, dass Wesley in Atlanta untergetaucht ist. Also verbindet sie die Ermittlungen kurzerhand mit einem Besuch bei ihren Eltern ...

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