The Closer
Folge 11: Versteckspiel
43 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
In einer steilen Schlucht wird ein verunglückter Wagen gefunden, in dem sich der Leichnam einer Mitarbeiterin des Heimatschutz-Ministeriums befindet: Marguerite Scott. Am Unglücksort werden weder Brems- noch Unfallspuren gesichtet. Alles sieht nach einem Suizid aus. Doch die Obduktion der Leiche ergibt etwas anderes.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Closer
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH