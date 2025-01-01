Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Mentalist

Der Mörder mit der Maske

WarnerStaffel 4Folge 10
41 Min.Ab 12

Paul Satterfield wird mit durchschnittener Kehle in einem Waldstück gefunden. Auf der Suche nach der Mordwaffe wird Patrick Jane von einem Maskierten in einen See gezerrt und so lange unter Wasser gedrückt, bis er ohnmächtig wird. Nach dem Vorfall hat er die Erinnerung an seine Vergangenheit verloren. Als Patrick ein neues Leben ohne das CBI beginnen will, beschließt Lisbon, seine Erinnerungen zurückzuholen: Sie geht mit ihm in das Haus, in dem seine Familie ermordet wurde ...

