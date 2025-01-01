The Mentalist
Folge 18: Die Aura des Todes
42 Min.Ab 12
Archer Braddock wird in einem Waldgebiet tot in einer Erdmulde aufgefunden. Ein ausgebrochener Tiger hatte seine Leiche ausgegraben. Braddock hätte aufgrund seiner Krebserkrankung nur noch kurz zu leben gehabt, seine Tochter Liesl lebt nun allein mit ihrer Stiefmutter Helen in Braddocks prachtvoller Villa. Woran ist der reiche Autohändler gestorben? Als die Zahl der Verdächtigen unüberblickbar zu werden droht, führt Jane eine heiße Spur in die Leichenhalle.
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
