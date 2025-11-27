Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Mentalist

Der Mann aus Texas

WarnerStaffel 4Folge 4vom 27.11.2025
Der Mann aus Texas

Der Mann aus TexasJetzt kostenlos streamen

The Mentalist

Folge 4: Der Mann aus Texas

41 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Während einer Demo wird ein Fotograf getötet, und Patrick Jane fällt ein Mann auf, der sich verdächtig verhält. Das CBI findet eine geladene Pistole bei ihm, die er allerdings legal mit sich führt. Patrick hält ihn für eine tickende Zeitbombe und will ihm eine Falle stellen, um ihn zu ertappen, bevor er einen Massenmord begehen kann. Zwischen Luther Wainright, dem neuen Abteilungsleiter des CBI, und Patrick Jane entspinnt sich ein Streit über die Legalität dieses Vorhabens.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Mentalist
Warner
The Mentalist

The Mentalist

Alle 7 Staffeln und Folgen