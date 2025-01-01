The Mentalist
Folge 12: Allein in der Wildnis
41 Min.Ab 12
Im Pool des Ferienhauses von Mafiaboss Gabriel Porchetto senior wird sein Sohn, Gabriel junior, während einer Party erschossen. Anwesend waren - außer einigen Prostituierten und Freunden - auch der jüngere Bruder des Opfers, Sergio, und Curtis Nett. Die Prostituierte Janpen saß während der Tat bei Gabriel im Pool, behauptet aber, den Täter nicht gesehen zu haben. Patrick Jane muss auf eine List zurückgreifen, um das Vertrauen des krebskranken Porchetto senior zu gewinnen ...
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen