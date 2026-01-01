The Mentalist
Folge 17: Keine Lust auf Shakespeare
42 Min.Ab 12
Der Leichnam der 23-jährigen Matilda Cruz wird zwei Wochen nach ihrem Verschwinden auf einer Mülldeponie gefunden. Das CBI vermutet, dass sie ihren Mörder in einem Internet-Chatroom für Shakespeare-Liebhaber kennengelernt hat. Matildas geiziger Chef Gary Philo setzt zehn Millionen Dollar für die Ergreifung ihres Mörders aus. Für Jane ist klar, wer der Mörder ist. Doch bevor er sich dem Fall widmen kann, bittet Darcy ihn zu einem anderen Fall, um insgeheim gegen ihn zu ermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen