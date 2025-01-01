The Mentalist
Folge 19: Der Zauberer
40 Min.Ab 12
Der Ex-Casinoangestellte Ryan D'Stefano wird erschossen neben seinem Auto aufgefunden. Holmes, der Sicherheitschef des Casinos, hatte ihn wegen seiner Vorstrafen entlassen. Im Casino trifft Patrick seinen ehemaligen Varietékollegen Jack Hellion, der dort mit seiner Assistentin Trish auftritt. Patrick merkt bald, dass mit Hellion etwas nicht stimmt. Ein Unbekannter hat seine Freundin entführt und verlangt Millionen aus dem Safe des Casinos als Lösegeld.
Weitere Folgen in Staffel 4
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
