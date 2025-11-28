Das Zeichen an der WandJetzt kostenlos streamen
The Mentalist
Folge 7: Das Zeichen an der Wand
41 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Die Kellnerin Michelle Karp wird mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Alles deutet auf einen Serienkiller hin, der von der Presse "San-Joaquin-Killer" genannt wird, weil er bereits in Fresno nach ähnlichem Muster vorgegangen ist. Die dortige Polizei hatte acht Verdächtige, konnte aber keinem etwas nachweisen. Die Sensationsreporterin Karen Cross berichtet über den San-Joaquin-Killer und lädt Patrick Jane in ihre Talkshow ein - die perfekte Bühne, um den Mörder zu reizen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
The Mentalist
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen