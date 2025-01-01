The Mentalist
Folge 15: Mitten im Sommer
40 Min.Ab 12
Natalie Gibecki, Angestellte einer Bewährungseinrichtung für straffällig gewordene Jugendliche, wird erwürgt in einer Gasse aufgefunden. Ihr Outfit lässt darauf schließen, dass sie auf dem Weg zu einem Rendezvous war. Die von Patrick Jane im Vorjahr überführte Partnervermittlerin Erica Flynn meldet sich aus dem Gefängnis und bietet gegen Hafturlaub ihre Hilfe an - sie sei mit dem Opfer befreundet gewesen und kenne den Mörder. Trotz drohender Fluchtgefahr willigt Jane ein ...
Weitere Folgen in Staffel 4
