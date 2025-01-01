Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der abgehalfterte Modeschöpfer Wyck Theissens steht kurz vor seinem Comeback, als er erstochen in seinem Atelier aufgefunden wird. Im Mund hat er eine vergoldete Feder, die zu einer heimlich entworfenen Kollektion gehört, mit der er sein Comeback krönen wollte. Während Patrick Jane sich eine der vergoldeten Federn schenken lässt und damit auf Tätersuche geht, beißt sich FBI-Agentin Darcy am Fall von Janes Dauer-Gegner Red John fest, der Janes Frau und Kind ermordet hat.

