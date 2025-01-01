The Mentalist
Folge 23: Das offene Grab
41 Min.Ab 16
Im verriegelten Spind einer stillgelegten Fabrik wird der Leichnam des Finanzbrokers Antonio Castro gefunden. Der wurde dort offenbar ein knappes Jahr zuvor lebendig und an Händen und Füßen gefesselt eingesperrt. Lisbon und Patrick Jane ermitteln in der Maklerfirma, in der Castro angestellt war. Die sichergestellten Unterlagen des Opfers führen das CBI zu einem Club für Wohlhabende namens "17-24", in dem Castro vor seinem Tod zuletzt gesehen worden war ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Mentalist
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen