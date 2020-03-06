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Traumhaus am See

Böse Überraschung

HGTVFolge vom 06.03.2020
Böse Überraschung

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Traumhaus am See

Folge vom 06.03.2020: Böse Überraschung

42 Min.Folge vom 06.03.2020

Eine junge Familie aus New York sucht nach einem bezahlbaren Ferienhaus am Wolf Lake, zwei Stunden von NYC entfernt. Während viele Häuser hier Millionen Dollar kosten, sehen sich Steve und Laura renovierungsbedürftige Grundstücke zu einem besseren Preis an. Doch die erforderlichen Umbauarbeiten könnten ihr Budget sprengen.

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