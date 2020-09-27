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Traumhaus am See

Die Renovierung einer Großfamilie

HGTVFolge vom 27.09.2020
Die Renovierung einer Großfamilie

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Traumhaus am See

Folge vom 27.09.2020: Die Renovierung einer Großfamilie

42 Min.Folge vom 27.09.2020

Wendy und Phu suchen nach einem Haus am schönen Lake Michigan - zusammen mit Phus vier Geschwistern. Das Ferienhaus soll direkt am Wasser mit eigenem Steg liegen und genügend Schlafzimmer für die Großfamilie bieten. Wegen ihres knappen Budgets müssen die Geschwister bei der Renovierung selbst mit anpacken. Dabei treten unerwartete Probleme auf.

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