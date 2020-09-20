Traumhaus am See
Folge vom 20.09.2020: Zuhause im Urlaub
42 Min.Folge vom 20.09.2020
Eine Familie findet in Lake Country, Wisconsin, ein Fixer-Upper. Sie haben die Hoffnung, daraus einen Rückzugsort am See mit einem eigenen Bootssteg zu machen. Doch der veraltete Stil des Hauses und der Bedarf an größeren Reparaturen drohen, ihr Budget zu sprengen. Wird der Traum vom Seehaus scheitern?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.