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Traumhaus am See

Zuhause im Urlaub

HGTVFolge vom 20.09.2020
Zuhause im Urlaub

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Traumhaus am See

Folge vom 20.09.2020: Zuhause im Urlaub

42 Min.Folge vom 20.09.2020

Eine Familie findet in Lake Country, Wisconsin, ein Fixer-Upper. Sie haben die Hoffnung, daraus einen Rückzugsort am See mit einem eigenen Bootssteg zu machen. Doch der veraltete Stil des Hauses und der Bedarf an größeren Reparaturen drohen, ihr Budget zu sprengen. Wird der Traum vom Seehaus scheitern?

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