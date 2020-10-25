Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See

Hausglück mit Wasserschaden

HGTVFolge vom 25.10.2020
Hausglück mit Wasserschaden

Hausglück mit WasserschadenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See

Folge vom 25.10.2020: Hausglück mit Wasserschaden

42 Min.Folge vom 25.10.2020

Ein Paar hofft, mit einem ruhigen Ferienhaus am Lake Tuscaloosa seinem geschäftigen Leben in LA entfliehen zu können. Sie finden eine Immobilie mit großem Potenzial und sind bereit, die Renovierungsarbeiten zu übernehmen, aber Überraschungen sind vorprogrammiert und die Arbeiten können sich umfangreicher herausstellen, als geplant.

Alle verfügbaren Folgen