Traumhaus am See
Folge vom 25.10.2020: Hausglück mit Wasserschaden
42 Min.Folge vom 25.10.2020
Ein Paar hofft, mit einem ruhigen Ferienhaus am Lake Tuscaloosa seinem geschäftigen Leben in LA entfliehen zu können. Sie finden eine Immobilie mit großem Potenzial und sind bereit, die Renovierungsarbeiten zu übernehmen, aber Überraschungen sind vorprogrammiert und die Arbeiten können sich umfangreicher herausstellen, als geplant.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.