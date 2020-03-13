Traumhaus am See
Folge vom 13.03.2020: Die Trauminsel
42 Min.Folge vom 13.03.2020
Jodie und Dave suchen ein Seehaus am Ontariosee in Nordamerika. Für sich und ihre Kinder soll es ein Ort für kleine Fluchten aus dem Alltag sein. Ihr Freund und Immobilienmakler Pete zeigt der Familie verschiedene Objekte. Obwohl sie sich auf eine Renovierung einstellen, sorgt ihr knappes Budget für Bedenken.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.