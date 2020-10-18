Traumhaus am See
Folge vom 18.10.2020: Oase mit Traumblick
42 Min.Folge vom 18.10.2020
Ein Paar sehnt sich nach frischer Luft und Natur pur am Wochenende und sucht ein Ferienhaus am Jackson Lake, Georgia, um dem stressigen Leben in Atlanta zu entfliehen. Ihr Traumhaus überzeugt mit einem Blick auf den See - doch innen müssen die beiden selbst Hand anlegen. Ihre Kinder packen tatkräftig mit an, um aus dem alten Haus die Oase zu machen, die sie sich alle gewünscht haben. Dabei dürfen sie das Budget nicht aus den Augen verlieren.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.