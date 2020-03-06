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Traumhaus am See

Selbst ist der Mann

HGTVFolge vom 06.03.2020
Selbst ist der Mann

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Traumhaus am See

Folge vom 06.03.2020: Selbst ist der Mann

42 Min.Folge vom 06.03.2020

Das idyllische Reiseziel Deep Creek Lake in Maryland hat es auch Phi und Quyen angetan. Sie suchen ein Wochenendhaus am See, um Kajak zu fahren und mit ihren Kindern Zeit in der Natur zu verbringen. Sie sehen sich ältere Häuser zu ihrem Budget an, die mit Renovierungsarbeiten das Potential zum Traumhaus mit offenem Wohnraum und Seezugang haben.

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