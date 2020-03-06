Traumhaus am See
Folge vom 06.03.2020: Selbst ist der Mann
42 Min.Folge vom 06.03.2020
Das idyllische Reiseziel Deep Creek Lake in Maryland hat es auch Phi und Quyen angetan. Sie suchen ein Wochenendhaus am See, um Kajak zu fahren und mit ihren Kindern Zeit in der Natur zu verbringen. Sie sehen sich ältere Häuser zu ihrem Budget an, die mit Renovierungsarbeiten das Potential zum Traumhaus mit offenem Wohnraum und Seezugang haben.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.