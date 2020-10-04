Traumhaus am See
Folge vom 04.10.2020: Chaotisches Haus am See
42 Min.Folge vom 04.10.2020
Am traumhaften Lake Martin in Alabama suchen die Hobby-Designerin Katy und ihr Mann David ein Ferienhaus - für sich und ihre sechs Kinder. David ist Bauunternehmer und hat bereits einige Häuser am See gebaut, deshalb sucht er eine Immobilie, an die sich andere nicht ran trauen. Doch die Baustelle wird chaotisch und das Budget der Familie ist knapp.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.