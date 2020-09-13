Traumhaus am See
Folge vom 13.09.2020: Traumhaus statt Familie
42 Min.Folge vom 13.09.2020
Justin und Sallyanne suchen ein Haus am Ozarks-See in Missouri, um das Leben am Wasser zu genießen und Freunde sowie ihre Tochter einzuladen, die in Illinois studiert. Mit ihrem großzügigen Budget von 500.000 Dollar inklusive Renovierung können sie sich zwischen verschiedenen Objekten entscheiden und ihrem neuen Traumhaus ihren eigenen Stempel aufdrücken.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.