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Traumhaus am See

Traumhaus statt Familie

HGTVFolge vom 13.09.2020
Traumhaus statt Familie

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Traumhaus am See

Folge vom 13.09.2020: Traumhaus statt Familie

42 Min.Folge vom 13.09.2020

Justin und Sallyanne suchen ein Haus am Ozarks-See in Missouri, um das Leben am Wasser zu genießen und Freunde sowie ihre Tochter einzuladen, die in Illinois studiert. Mit ihrem großzügigen Budget von 500.000 Dollar inklusive Renovierung können sie sich zwischen verschiedenen Objekten entscheiden und ihrem neuen Traumhaus ihren eigenen Stempel aufdrücken.

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