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Trio mit vier Fäusten

Die Erbschaft

OneGateStaffel 3Folge 11vom 20.02.2026
Die Erbschaft

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Trio mit vier Fäusten

Folge 11: Die Erbschaft

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6

Die Nichte des verstorbenen Millionärs Gordon ist davon überzeugt, dass ihr Onkel umgebracht wurde, und zieht die "Drei von der Riptide" zu Rate. Die Freunde werden schnell stutzig, da Versicherungsagent Fenner die Ermittlungen behindert. Nachdem auch Lieutenant Parisi den Detektiven gegenüber erwähnt, dass sich Fenner unkooperativ verhält, schmiedet das Trio einen Plan: Sie wollen sich inkognito bei der Versicherung einschleusen ...

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