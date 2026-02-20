Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trio mit vier Fäusten

Goldkehlchen

Staffel 3Folge 13
Goldkehlchen

Trio mit vier Fäusten

Folge 13: Goldkehlchen

46 Min.Ab 12

Frankie Kahana, ein mittelmäßiger Unterhaltungskünstler, wird überfallen und soll entführt werden. Doch die "Drei von der Riptide" sind zufällige Zeugen des Überfalls und können so ein Kidnapping verhindern. Über die Motive des Verbrechens sind sie sich allerdings völlig im Unklaren. Die schlechten Shows des Entertainers können nicht der Grund sein ... Sie bringen in Erfahrung, dass Frankie eine kriminelle Vergangenheit hat und nun offenbar als Mitwisser beseitigt werden soll.

