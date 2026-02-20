Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trio mit vier Fäusten

OneGateStaffel 3Folge 2
Folge 2: Eine unvergessliche Begegnung

47 Min.Ab 12

Cody, Nick und Murray werden damit beauftragt, Renée, die äußerst attraktive Ex-Frau eines berüchtigten Ganoven, von Mexiko aus in die USA zu begleiten, wo sie als Kronzeugin in einem Prozess aussagen will. Nur zu gern nehmen sie diesen prickelnden Job an - doch kurz darauf steigt ihr Adrenalinspiegel aus ganz anderen Gründen. Schon bald nämlich werden sie von Auftragskillern verfolgt, die ihre Aufgabe mindestens so ernst nehmen, wie die "Drei von der Riptide" ...

OneGate
