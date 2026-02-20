Trio mit vier Fäusten
Folge 2: Eine unvergessliche Begegnung
47 Min.Ab 12
Cody, Nick und Murray werden damit beauftragt, Renée, die äußerst attraktive Ex-Frau eines berüchtigten Ganoven, von Mexiko aus in die USA zu begleiten, wo sie als Kronzeugin in einem Prozess aussagen will. Nur zu gern nehmen sie diesen prickelnden Job an - doch kurz darauf steigt ihr Adrenalinspiegel aus ganz anderen Gründen. Schon bald nämlich werden sie von Auftragskillern verfolgt, die ihre Aufgabe mindestens so ernst nehmen, wie die "Drei von der Riptide" ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH