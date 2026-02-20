Trio mit vier Fäusten
Folge 4: In fremdem Auftrag
46 Min.Ab 12
Die Detektive von der "Riptide" arbeiten diesmal in persönlicher Sache: Die Detektei droht Pleite zu gehen! Cody und Murray haben sich entschlossen, den Laden an einen großen Konkurrenten zu verkaufen, Nick hingegen will dies mit allen Mitteln verhindern. Doch das ist nur der Anfang - maskierte Männer dringen in das Boot ein und durchsuchen es. Kurz darauf wird ein Freund der drei, ein Wachmann des Konkurrenten, ermordet. Die Freunde müssen der Sache auf den Grund gehen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH