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Trio mit vier Fäusten

Serienhelden

OneGateStaffel 3Folge 20
Serienhelden

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Trio mit vier Fäusten

Folge 20: Serienhelden

44 Min.Ab 12

Diesmal kommen die "Drei von der Riptide" wirklich ganz groß raus: nämlich als Fachberater für eine Detektivserie, die in Hollywood gedreht wird. Zu diesem Zweck gehen die beiden Hauptdarsteller der Serie, Rosalind Grant und Cary Russell, bei dem Trio gewissermaßen "in die Lehre". Gemeinsam nehmen sich Detektive und Schauspieler einen authentischen Mafia-Fall vor, damit die Mimen alles von der Pike auf lernen. Doch die Angelegenheit erweist sich als höchst gefährlich ...

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