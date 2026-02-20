Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trio mit vier Fäusten

Das verschwundene Manuskript

OneGateStaffel 3Folge 17
Das verschwundene Manuskript

Das verschwundene ManuskriptJetzt kostenlos streamen

Trio mit vier Fäusten

Folge 17: Das verschwundene Manuskript

47 Min.Ab 12

An und für sich wollte Murray nur bei der jungen FBI-Agentin Gloria Eindruck schinden, weshalb er seine Freunde überredete, nach einem verschwundenen Shakespeare-Dokument aus dem Nachlass eines verstorbenen Professors zu suchen. Doch wieder mal kommt alles ganz anders: Statt des Manuskripts finden die drei heraus, dass der Professor umgebracht wurde. Und weil die Detektive allzu nah am Geschehen agiert haben, landen sie bald im Gefängnis - wegen Mordverdachts!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Trio mit vier Fäusten
OneGate
Trio mit vier Fäusten

Trio mit vier Fäusten

Alle 3 Staffeln und Folgen