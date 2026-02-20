Trio mit vier Fäusten
Folge 17: Das verschwundene Manuskript
47 Min.Ab 12
An und für sich wollte Murray nur bei der jungen FBI-Agentin Gloria Eindruck schinden, weshalb er seine Freunde überredete, nach einem verschwundenen Shakespeare-Dokument aus dem Nachlass eines verstorbenen Professors zu suchen. Doch wieder mal kommt alles ganz anders: Statt des Manuskripts finden die drei heraus, dass der Professor umgebracht wurde. Und weil die Detektive allzu nah am Geschehen agiert haben, landen sie bald im Gefängnis - wegen Mordverdachts!
Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH