Trio mit vier Fäusten
Folge 7: Robin und Marian
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Ein moderner Robin Hood beschäftigt die "Drei von der Riptide": Der Eisverkäufer Robin hat sich seinen Namensvetter zum großen Idol erkoren und will sich wie dieser als Wohltäter der Menschheit hervortun. Was er bei Reichen gestohlen hat, verteilt er an Bedürftige und Arme. Der naive Robin erkennt nicht, dass es sich bei einem Teil seines Diebesgutes um Druckplatten für Banknoten handelt - und so sind ihm schon bald Gangster von viel schwererem Kaliber auf den Fersen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH