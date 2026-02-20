Zum Inhalt springenBarrierefrei
OneGateStaffel 3Folge 9
Folge 9: Eine folgenschwere Verwechslung

46 Min.Ab 12

Mysteriöse Vorgänge bei der US-Army: Ben Wilkinson wird die furchtbare Mitteilung gemacht, dass sein Sohn bei einem Militärmanöver gestorben ist. Nick begleitet die Leiche bei der Überführung nach Wyoming. Doch der Vater des Verstorbenen stellt fest, dass es sich bei der Leiche nicht um die seines Sohnes handelt. Als das "Riptide"-Trio der Sache nachgehen will, stößt es bei der Armee auf eine Mauer des Schweigens. Was will man dort vor den Dreien verbergen?

OneGate
