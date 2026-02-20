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Trio mit vier Fäusten

Der versunkene Schatz

OneGateStaffel 3Folge 15vom 20.02.2026
Der versunkene Schatz

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Trio mit vier Fäusten

Folge 15: Der versunkene Schatz

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Piratenschatz werden der Tiefseetaucher Angelo Guirilini, der mit Murray befreundet ist, und seine Expeditionsmannschaft plötzlich von Verbrechern mit Waffen bedroht. Nachforschungen des "Riptide"-Trios ergeben, dass die Gangster zu einem Ring von Waffenschmugglern gehören und fürchteten, Angelo könne ihr Versteck unter Wasser ausfindig machen. Sie zünden eine Bombe - und machen damit Angelos Forschungspläne zunichte ...

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