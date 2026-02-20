Trio mit vier Fäusten
Folge 15: Der versunkene Schatz
46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Auf der Suche nach einem geheimnisvollen Piratenschatz werden der Tiefseetaucher Angelo Guirilini, der mit Murray befreundet ist, und seine Expeditionsmannschaft plötzlich von Verbrechern mit Waffen bedroht. Nachforschungen des "Riptide"-Trios ergeben, dass die Gangster zu einem Ring von Waffenschmugglern gehören und fürchteten, Angelo könne ihr Versteck unter Wasser ausfindig machen. Sie zünden eine Bombe - und machen damit Angelos Forschungspläne zunichte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Trio mit vier Fäusten
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: 1984 Pidax Film- und Hörspielverlag GmbH / OneGate Media GmbH