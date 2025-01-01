Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: Aus der Götterschmiede
41 Min.Ab 12
Immer wieder geben Funde von mysteriösen metallischen Objekten, die mehrere tausend Jahre alt sind, Forschern Rätsel auf. Diesmal sind die Historiker in Rumänien, um ein altes Aluminiumteil zu untersuchen. Finden sie hier den entscheidenden Beweis für die Existenz von Aliens?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC