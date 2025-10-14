Zum Inhalt springenBarrierefrei
Entdeckung in China

A+EStaffel 10Folge 14vom 14.10.2025
Folge 14: Entdeckung in China

41 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

1938 entdecken Archäologen im Baian-Kara-Ula-Gebirge in China künstlich angelegte Höhlensysteme. Im Inneren stoßen sie auf hunderte runde Scheiben, welche seltsame Beschriftungen aufweisen, und Skelette von spindeldürren Kreaturen mit riesigen Köpfen. Was steckt hinter den Funden?

A+E
