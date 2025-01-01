Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 11: In Tiergestalt
41 Min.Ab 12
Antike Hochkulturen verehrten Götter, die halb Mensch, halb Tier waren. Die Ägypter gingen sogar soweit und mumifizierten ihre animalischen Wegbegleiter. Wussten sie mehr über deren Ursprung und Bedeutung? Prä-Astronautiker vermuten, dass sich so manche Tierart nicht durch die Evolution, sondern extraterrestrischen Willen auf der Erde verbreitete.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC