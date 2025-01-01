Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Staffel 10Folge 12
Folge 12: Reinkarnation

41 Min.Ab 12

Die Wiedergeburt ist für Millionen von Menschen keine Glaubensfrage, sondern Tatsache. Auch die Wissenschaft forscht auf diesem Gebiet. Könnten Leitfiguren wie der Dalai Lama ein Beweis für neue Lebenszyklen und die Verschmelzung des menschlichen Bewusstseins mit dem Übernatürlichen sein?

