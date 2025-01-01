Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Steinernes UFO

A+E
Staffel 10
Folge 13
Steinernes UFO

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 13: Steinernes UFO

41 Min.
Ab 12

In Japan gibt es einen 500 Tonnen schweren Felsen, der über dem Wasser schwebt. Es wird überliefert, dass dieser riesige Brocken einst das Raumschiff einer Gottheit war, welche von ihrem himmlischen Palast auf die Erde kam. Außerdem befinden sich in Japan unzählige Bauten, deren Ursprünge bis heute nicht nachvollzogen werden können. Sind diese Tatsachen Beweise für die Existenz von Aliens?

