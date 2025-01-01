Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 4: Der Fluch der Pharaonen
41 Min.Ab 12
Als vor mehr als 3.000 Jahren das Grab des Pharaos Tutanchamun geöffnet wurde, kam es zu rätselhaften Todesfällen. Denn die alten Pharaonen sprachen einen Fluch über jene aus, die ihre Gräber öffneten, um sich selber zu schützen. Doch auf welche Mächte griffen sie zurück? Und was passiert, wenn der Fluch aufgehoben wird?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC