Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Verbindende Frequenzen
41 Min.Ab 12
In vielen alten Kulturen spielten Klänge und Geräusche eine wichtige Rolle. In dieser Folge will das Team mithilfe von neuesten Technologien herausfinden, ob Außerirdische wichtige Hinweise durch Universalfrequenzen hinterlassen haben.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC