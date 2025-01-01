Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 6: Rätsel um Teotihuacán
41 Min.Ab 12
Im antiken Teotihuacán könnte es einen Ort geben, an dem fremdartige Technik eingesetzt wurde, um ein elektromagnetisches Feld zu erzeugen. Wissenschaftler fanden große Mengen an flüssigem Quecksilber in der Azteken-Metropole. Gab es hier eine fortschrittliche Zivilisation oder zeugen die Funde von außerirdischer Existenz?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
12
