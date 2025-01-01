Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 5: Wissenschaften im Widerspruch
40 Min.Ab 12
Fällen Wissenschaftler oftmals zu früh ihre Urteile? Werden außerirdische Artefakte von Wissenschaftlern abgetan? Müssen die Geschichtsbücher neu geschrieben werden? Giorgio Tsoukalos geht diesen Fragen nach.
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC