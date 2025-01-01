Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 1: UFO-Hotspots
41 Min.Ab 12
Studien zeigen, dass die meisten UFO-Sichtungen an bestimmten Orten passieren. Solche UFO-Hotspots bestehen bereits seit der Antike. Um welche Regionen handelt es sich dabei und was scheint sie so attraktiv für außerirdischen Besuche zu machen?
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC