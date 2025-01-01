Das vergessene Volk von Karahan TepeJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 3: Das vergessene Volk von Karahan Tepe
41 Min.Ab 12
Als die antike Stätte Karahan Tepe in der heutigen Türkei ausgegraben wird, stehen die Forschenden vor einem Rätsel: Sie stoßen auf technisches Know-How, das für die Menschen der damaligen Zeit sehr fortschrittlich erscheint. Hatten sie möglicherweise Hilfe von intelligenten außerirdischen Wesen?
