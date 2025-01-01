Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 9: Aliens in der Stratosphäre
41 Min.Ab 12
Seit Beginn der Luftfahrt berichten Piloten immer wieder von unerklärlichen Begegnungen in der Höhe. Auch verschwinden Maschinen auf unerklärliche Weise von der Bildfläche. Die Folge nimmt diese mysteriösen Phänomene zum Anlass, nach Spuren von Außerirdischen in unserem Luftraum zu forschen.
