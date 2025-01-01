Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Aliens in der Stratosphäre

A+EStaffel 15Folge 9
41 Min.Ab 12

Seit Beginn der Luftfahrt berichten Piloten immer wieder von unerklärlichen Begegnungen in der Höhe. Auch verschwinden Maschinen auf unerklärliche Weise von der Bildfläche. Die Folge nimmt diese mysteriösen Phänomene zum Anlass, nach Spuren von Außerirdischen in unserem Luftraum zu forschen.

A+E
