Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 18: Die Top Ten der Ufos
42 Min.Ab 12
Die Beschreibungen von vermeintlichen UFOs gleichen sich, unabhängig von der geografischen Lage oder Kultur. Die Folge präsentiert die Top Ten der außerirdischen Ingenieurskunst: Von V-förmigen Flugobjekten bis zu der so oft gesichteten "Fliegenden Untertasse".
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC