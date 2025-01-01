Unheimliche Begegnungen der Fünften ArtJetzt kostenlos streamen
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 7: Unheimliche Begegnungen der Fünften Art
41 Min.Ab 12
Unter "Begegnungen der Fünften Art" verstehen Mitglieder einer Studiengruppe zu Außerirdischen den direkten Kontakt zwischen Menschen und außerirdischem Leben. Gab es derlei Begegnungen bereits? Stimmen die Gerüchte, dass sie unter den höchsten Rängen der US-Regierung stattfanden?
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC