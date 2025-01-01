Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unheimliche Begegnungen der Fünften Art

A+E
Staffel 15
Folge 7
Unheimliche Begegnungen der Fünften Art

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Folge 7: Unheimliche Begegnungen der Fünften Art

41 Min.
Ab 12

Unter "Begegnungen der Fünften Art" verstehen Mitglieder einer Studiengruppe zu Außerirdischen den direkten Kontakt zwischen Menschen und außerirdischem Leben. Gab es derlei Begegnungen bereits? Stimmen die Gerüchte, dass sie unter den höchsten Rängen der US-Regierung stattfanden?

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
A+E
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

