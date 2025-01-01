Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens

Mysterium Talisman

A+EStaffel 15Folge 14
Folge 14: Mysterium Talisman

41 Min.Ab 12

Seit jeher behaften wir Menschen Dinge mit einer Bedeutung. Talismane und Glücksbringer sollen uns vor Leid und Schmerz beschützen und Gutes in unser Leben bringen. Woher kommt dieser Aberglaube, und ist es möglich, dass er etwas mit außerirdischen Einflüssen zu tun hat?

A+E
