Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 19: Die Top Ten der Alien-Petroglyphen
42 Min.Ab 12
Außerirdische sollen Zeichen auf unserer Erde hinterlassen haben. Mysteriöse Zeichnungen und Gravierungen finden sich auf Steinen und in Felsen. Die Folge zeigt die zehn erstaunlichsten Petroglyphen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC