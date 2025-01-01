Unerklärliche Phänomene - Ancient Aliens
Folge 8: Anomalien in Alaska
41 Min.Ab 12
Alaska beeindruckt mit seiner Wildnis und atemberaubenden Landschaften. Es ist aber auch ein Ort, an dem immer wieder von seltsamen Kreaturen, UFO-Sichtungen und elektromagnetischen Anomalien berichtet wird. Was hat es mit den Erzählungen auf sich?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC